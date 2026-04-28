Turniej WTA 1000 w Madrycie miał być dla Igi Świątek okazją do przełamania kiepskiej passy. Polka triumfowała wszak w sercu Hiszpanii przed dwoma laty ogrywając w szalonym finale Arynę Sabalenkę. Tym razem jednak zatrzymała się już na trzeciej rundzie, przegrywając z własnym organizmem.

Mecz naszej 24-latki z Amerykanką Ann Li zakończył się kreczem w trzecim secie. Wcześniej przy Idze Świątek pojawił się na korcie lekarz WTA, lecz i on nie mógł rozwiązać jej problemów. W efekcie była liderka światowego rankingu opuściła kort przed czasem, z czego skorzystała jej rywalka.

"Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko" - tłumaczyła po meczu nasza tenisistka.

A kolejnych dniach krążący na turnieju wirus stał się głośnym tematem w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek wydała komunikat. Legenda reaguje na słowa Polki

Tymczasem Iga Świątek opublikowała w poniedziałek krótki komunikat, w którym poinformowała o swoim aktualnym stanie zdrowia, a także potwierdziła, że zgodnie z wcześniejszym planem wystąpi w kolejnym "tysięczniku" rozgrywanym w Rzymie.

Co mogę powiedzieć? To był naprawdę ciężki dzień. Boli mnie, że nie mam pełnej kontroli nad swoimi występami i każdą moją decyzją. Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować

I dodała: - Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie.

Jej wpis dotarł do legendarnego Borisa Beckera, który zareagował na słowa polskiej tenisistki, zamieszczając komentarz z apelem skierowanym bezpośrednio do samej zainteresowanej.

"Nie bądź dla siebie taka surowa. Nawet najwięksi mistrzowie czasami przegrywają... masz świetnych ludzi po swojej stronie. Do góry i naprzód, Igo" - napisał były niemiecki tenisista.

Rozwiń

Iga Świątek TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP AFP

Iga Świątek Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

