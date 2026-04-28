Iga Świątek ujawnia, co się dzieje. To nie był koniec. Padł apel legendy

Tomasz Brożek

Iga Świątek po tym, co wydarzyło się w Madrycie, wydała w poniedziałek specjalny komunikat, informując o swoim obecnym stanie zdrowia, a także odnosząc się do najbliższych planów turniejowych. Jej wpis poniósł się szerokim echem. Na wiadomość byłej liderki rankingu WTA zareagowała między innymi jedna z tenisowych legend, kierując do Polki specjalny apel.

Iga Świątek w jasnej kurtce i białej czapce z daszkiem podczas wywiadu, w otoczeniu mikrofonów i dziennikarzy
Iga ŚwiątekPhoto by Miguel Reis / NurPhoto via AFPEast News

Turniej WTA 1000 w Madrycie miał być dla Igi Świątek okazją do przełamania kiepskiej passy. Polka triumfowała wszak w sercu Hiszpanii przed dwoma laty ogrywając w szalonym finale Arynę Sabalenkę. Tym razem jednak zatrzymała się już na trzeciej rundzie, przegrywając z własnym organizmem.

Mecz naszej 24-latki z Amerykanką Ann Li zakończył się kreczem w trzecim secie. Wcześniej przy Idze Świątek pojawił się na korcie lekarz WTA, lecz i on nie mógł rozwiązać jej problemów. W efekcie była liderka światowego rankingu opuściła kort przed czasem, z czego skorzystała jej rywalka.

"Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko" - tłumaczyła po meczu nasza tenisistka.

A kolejnych dniach krążący na turnieju wirus stał się głośnym tematem w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek wydała komunikat. Legenda reaguje na słowa Polki

Tymczasem Iga Świątek opublikowała w poniedziałek krótki komunikat, w którym poinformowała o swoim aktualnym stanie zdrowia, a także potwierdziła, że zgodnie z wcześniejszym planem wystąpi w kolejnym "tysięczniku" rozgrywanym w Rzymie.

Co mogę powiedzieć? To był naprawdę ciężki dzień. Boli mnie, że nie mam pełnej kontroli nad swoimi występami i każdą moją decyzją. Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować
przekazała Iga Świątek

I dodała: - Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie.

Jej wpis dotarł do legendarnego Borisa Beckera, który zareagował na słowa polskiej tenisistki, zamieszczając komentarz z apelem skierowanym bezpośrednio do samej zainteresowanej.

"Nie bądź dla siebie taka surowa. Nawet najwięksi mistrzowie czasami przegrywają... masz świetnych ludzi po swojej stronie. Do góry i naprzód, Igo" - napisał były niemiecki tenisista.

Zobacz również:

Iga Świątek skreczowała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie
Iga Świątek

Świątek podjęła decyzję ws. WTA Rzym. Organizatorzy przekazali oficjalny komunikat

Tenisistka opuszcza kort, trzymając na ramieniu dużą torbę sportową, ubrana w jasną sukienkę sportową i czapkę z daszkiem, na korcie obecni również sędziowie oraz kibice za ogrodzeniem.
Iga ŚwiątekTIMOTHY A. CLARY AFP
Tenisistka w czapce i sportowej koszulce przygotowuje się do wykonania dynamicznego zamachu rakietą na niebieskim korcie tenisowym, koncentrując się na nadchodzącym uderzeniu.
Iga ŚwiątekAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFPAFP
Iga Świątek
Iga ŚwiątekOscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEOAssociated Press © 2026 Associated Press
