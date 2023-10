We wrześniu Aryna Sabalenka zmieniła Igę Świątek na pozycji liderki rankingu WTA i teraz prowadzi z przewagą 836 punktów. Ale Polka jest lepsza w innym notowaniu, w kwalifikującym do igrzysk olimpijskich Race to Paris 2024. Zajmuje drugą pozycję, tymczasem Białorusinka jak na razie musi zadowolić się miejscem poza podium. Nie oznacza to jednak, że Iga może być całkowicie pewna wyjazdu na zawody do Paryża.