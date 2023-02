Iga Świątek szlifuje formę po tym, jak w Australian Open została wyeliminowana przez Jelenę Rybakinę. Nasza tenisistka dotarła w tym turnieju do 1/8 finału, co było pewnym rozczarowaniem. Nawet, jeśli później Rybakina dotarła do finału, gdzie przegrała z Aryną Sabalenką.