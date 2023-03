Iga Świątek tym przewyższa rywalki. Niesamowite statystyki

Świątek ma za sobą 15 meczów. Dość, by porównać statystycznie jej tenisowy dorobek.

15 meczów Świątek w 2023 roku. Garcia rozegrała już 21 spotkań

Najmniej podwójnych błędów Świątek z zawodniczek czołówki

W dwóch "kategoriach" znalazła się w pierwszej dziesiątce. Pierwsza z nich to punkty zdobyte po własnym podaniu. Świątek w ten sposób wywalczyła 65,4 proc. punktów, tyle samo co Sabalenka. Obie najlepsze zawodniczki z rankingu WTA zajmują w tej statystyce odpowiednio piąte i czwarte miejsce. Pierwsza jest Meksykanka Fernanda Contreras Gomez (182. WTA) - 70,2 proc., a z czołowych zawodniczek Garcia - 66,1 proc.

Druga kategoria serwisowa ze Świątek w czołówce, to procent punktów zdobytych po drugim podaniu. Polka jest na 8. miejscu - 56,6 proc. Liderką jest znów Gomez. W tej kategorii zawodniczki z Raszyna nie wyprzedza żadna rywalka ze ścisłej czołówki.

Najwięcej asów w tym sezonie zaserwowała Garcia (144), Rybakina (116) i Sabalenka (102). Świątek "tylko" 20 co daje jej 60 pozycję w tej statystyce.

W czym tkwi siła Świątek? W returnie

To dopiero jednak początek sezonu. Wszystkie mecze były rozgrywane na nawierzchni twardej, na której też odbędą się turnieje w Indian Wells i Miami. Potem odbędą się turnieje na mączce. To ulubione korty Świątek i okazja, by poprawić swój tegoroczny bilans również statystycznie.