Iga Świątek tylko za legendą w tej klasyfikacji

Oprac.: Paweł Pieprzyca Iga Świątek

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:0. To już jej 18. raz w tym sezonie, kiedy wygrała seta do zera. Lepsza w jednym roku jest tylko Serena Williams, legenda tenisa.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP