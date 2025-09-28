Iga Świątek triumfuje, na konferencji zawrzało. Polka bez hamulców

Ostatnie miesiące są dla Igi Świątek dość nerwowe, co może dziwić, gdy spojrzymy na wyniki naszej gwiazdy od połowy sezonu. Polka od rozpoczęcia rywalizacji na kortach trawiastych zdecydowanie się poprawiła. Nasza gwiazda najpierw dotarła do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie musiała niestety uznać wyższość Jessiki Peguli. Kilka tygodni później w Wimbledonie Iga nie miała już sobie równych.

Wiceliderka rankingu WTA wygrała pierwszy raz w karierze seniorskiej cały turniej na londyńskich kortach. Od tego momentu wszystko zaczęło się dla Igi układać zdecydowanie lepiej niż w okresie styczeń - maj. Po wygranej w Wimbledonie przyszedł także triumf na bardzo szybkich kortach w Cincinnati, gdzie dotychczas Świątek wiodło się średnio. W US Open Polka dotarła do ćwierćfinału.

Gorąco na konferencji Świątek. To znów się dzieje

To właśnie na amerykańskiej ziemi zaczęło być bardzo gorąco na konferencjach prasowych naszej gwiazdy. W sumie trudno powiedzieć, skąd nagle pojawiło się tyle emocji, ale fakt jest taki, że stał się to temat wręcz globalny, jeśli chodzi o świat tenisa. Polka kolejny raz znalazła się na ustach tenisowego świata po swoim bardzo pewnym zwycięstwie z Chinką Yue Yuan w turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Po spotkaniu jeden z dziennikarzy zasugerował, że Świątek zaczęła się na korcie zachowywać inaczej - bardziej agresywnie, nerwowo, od momentu, gdy straciła numer jeden w rankingu. - No cóż, dziękuję za nadmierną analizę - rozpoczęła sarkastycznie. - Nie wiem nawet, jak na to odpowiedzieć, bo... nie, nie jestem inną osobą z powodu bycia numerem dwa. Nie zachowuję się inaczej, bo jestem numerem dwa - kontynuowała, cytowana przez "profootballnetwork.com".

- Przecież nie myślę o tym codziennie. Nie myślę o tym, zwłaszcza podczas pojedynku z rywalką, kiedy mam pracę do wykonania. Uważam, że nigdy nie będzie tak, że osobowość na korcie zmieni się z powodu czegoś takiego. To byłoby dziwne. Miałoby to na ciebie zbyt duży wpływ i chyba nie byłoby zdrowe - podsumowała. Świątek wciąż może zakończyć sezon jako numer jeden, ale droga do tego celu jest daleka. Pierwszym krokiem powinno być pokonanie Camili Osorio w kolejnym meczu w Pekinie.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press

Iga Świątek staje przed szansą na drugi triumf w China Open JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek na ten moment nie straciła punktów za półfinał WTA 1000 w Cincinnati BERTRAND GUAY / AFP AFP

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP