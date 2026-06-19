Iga Świątek triumfuje. Dopisali jej szósty tytuł. Absolutna dominacja Polki

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek znalazła się na szczycie rankingu "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce". Najlepsza polska tenisistka otwiera prestiżowe zestawienie magazynu "Forbes Woman" po raz szósty z rzędu. Jej obecne notowania aż pięciokrotnie przewyższają wartość medialną drugiej na liście Justyny Steczkowskiej. Podium uzupełnia Dorota "Doda" Rabczewska.

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Iga ŚwiątekLI JINGEast News

Iga Świątek nie jest już liderką rankingu WTA, ale w zestawieniu magazynu "Forbes Woman" nadal nie ma sobie równych. I to już po raz szósty z rzędu. W najnowszym notowaniu tzw. wartość medialna trzeciej rakiety świata przekracza 1,5 mld złotych.

Dwa kolejne miejsca na liście "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce" zajmują wokalistki - Justyna Steczkowska (288 mln zł) i Dorota "Doda" Rabczewska (270 mln zł).

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Świątek poza konkurencją. Kilka lat sukcesów na korcie nadal pozwala jej cieszyć się pozycją liderki w prestiżowym rankingu

Wspomniany ranking opublikowany został po raz siódmy. W pierwszej edycji otwierała go Olga Tokarczuk. Zwyciężyła krótko po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla.

Później niepodzielnie panowała już tylko Świątek. Ma na koncie sześć triumfów z rzędu. Warto zauważyć, że kwota widniejąca obok jej nazwiska aż pięciokrotnie przewyższa sumy przypisane dwóm kolejnym postaciom w zestawieniu.

- Zawsze powtarzam, że największą wartością rozpoznawalności jest możliwość wykorzystywania jej do promowania dobrych postaw, wspierania innych i inspirowania młodych ludzi do działania po swojemu - oznajmiła najlepsza polska tenisistka cytowana przez "Forbes Woman".

- Staram się budować swoją markę w zgodzie ze sobą - autentycznie, z szacunkiem do ludzi i z odpowiedzialnością za to, jaki przekaz niesie moja obecność w mediach - dodała.

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W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze dwie sportsmenki. Szóstą lokatę zajmuje Ewa Pajor (212 mln zł), z kolei na 10. pozycji sklasyfikowano Magdę Linette (192 mln zł).

W czołowej setce umieszczono jeszcze 15 innych kobiet związanych ze światem sportu. Tylko dziewięć z nich to wciąż czynne zawodniczki. Grupę tę tworzą Magdalena Fręch (11. lokata), Natalia Bukowiecka (23), Katarzyna Kawa (32), Julia Szeremeta (45), Klaudia Zwolińska (47), Katarzyna Niewiadoma (61), Pia Skrzyszowska (70), Anita Włodarczyk (86) i Ewa Swoboda (91).

Na 55. pozycji odnajdujemy Darię Abramowicz, osobistą psycholog Świątek i zarazem jej trenerkę mentalną.

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Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News
Tenisistka w fioletowej czapce podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, z wyraźną koncentracją na twarzy i dynamicznym ruchem ramienia na tle ciemnego boiska z fioletowym światłem.
Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADEast News
Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
Iga ŚwiątekAFP


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