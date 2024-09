Iga Świątek traci rywalki. Decyzja zapadła. Dwie gwiazdy tenisa mówią "pas"

Iga Świątek zakończyła niedawno swój udział w wielkoszlemowym US Open na poziomie ćwierćfinału i nie był to z pewnością wynik, który by satysfakcjonował liderkę rankingu WTA i zwyciężczynię zmagań w Nowym Jorku z 2022 roku. Przed Polką jednak już kolejne wyzwanie - debiut na zawodach rangi 500 w Seulu. Istotne informacje w kontekście tych zmagań przekazały w środę media - otóż z turnieju miała wycofać się m.in. pogromczyni Świątek z USO, Jessica Pegula, a to nie ostatnia gwiazda, która zdecydowała się na taki ruch.