"Iga Świątek to znakomita ambasadorka polskiego sportu. Jak Robert Lewandowski"

- Cóż to ja, druga rakieta Europy, przy Idze Świątek, numerze jeden w rankingu WTA. Jestem dumny z Igi i Huberta. Iga osiągnęła wielki sukces i gratuluję Tomkowi Wiktorowskiemu, że jako trener doprowadził Polkę po raz pierwszy do "jedynki" na świecie. Kiedyś nią była Caroline Wozniacki, która reprezentowała Danię, ale ja ją traktuje jako Polkę - mówił Fibak.

Caroline Wozniacki urodziła się w Kopenhadze, ale dzięki polskim rodzicom świetnie mówi także w naszym języku, w którym porozumiewała się z ojcem Piotrem, jej trenerem, na korcie.

- Jest trzech Polaków, którzy doprowadzili tenisistów do "jedynki" - Piotr Wozniacki, ja, z Ivanem Lendlem, i teraz do ekskluzywnego klubu dołączył Tomek Wiktorowski. Cieszę się, bo Iga swoją postawą sprawia tyle radości na korcie i poza nim. Za każdym razem wspomina też Ukrainę (gdzie trwa wojna po agresji rosyjskiej - przyp. red.) - dodał Fibak.

- Iga jest też, wraz z Hubertem, znakomitą ambasadorką polskiego sportu. Tenis jest dyscypliną globalną, uprawianą na całym świecie, nie jest niszowym sportem. Robert Lewandowski, który także reprezentuje globalny sport, w Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu ma godnych ambasadorów, którzy jeszcze będą nam przynosić dużo radości, bo są młodzi - stwierdził były świetny polski tenisista.

Tenis. Iga Świątek liderką rankingu WTA

Świątek została liderką rankingu WTA po tym, jak niespodziewanie zakończyła karierę dotychczasowa przodowniczka Australijka Ashleigh Barty. 20-letnia Polka prowadzi w zestawieniu zgromadziwszy 6711 punktów i ma zdecydowaną przewagę nad kolejnymi tenisistkami, które nie przekroczyły nawet 5000 "oczek".

Świątek fantastycznie spisuje się w tym sezonie. Na 29 rozegranych meczów, zwyciężyła w aż 26, a ostatnio ma serię 17 triumfów z rzędu, co przełożyło się na trzy wiktorie turniejowe: Dauha, Indian Wells i Miami. Ma to odzwierciedlenie w rankingu Race, który odnosi się do wyników tylko w danym roku i jest drogą do kończących sezon finałów WTA. Polka przewodzi w nim zdecydowanie (3920 pkt), wyprzedzając następne zawodniczki o ponad 2000 "oczek".

Nasza tenisistka jako "jedynka" na świecie po raz pierwszy zagra w Polsce. 15-16 kwietnia wystąpi w Radomiu w meczu z Rumunią o Puchar Billie Jean King. Potem zacznie sezon na kortach ziemnych, a pierwszym turniejem będzie Stuttgart. Początek 18 kwietnia.

Ranking WTA Tour 1. (2) Iga Świątek (Polska) 6711 2. (4) Barbora Krejčikova (Czechy) 4975 3. (6) Paula Badosa (Hiszpania) 4970 4. (3) Maria Sakkari (Grecja) 4705 5. (3) Aryna Sabalenka () 4657 6. (7) Anett Kontaveit (Estonia) 4511 7. (8) Karolina Pliškova (Czechy) 4197 8. (11) Danielle Collins (USA) 3151 9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 3070 10. (10) Ons Jabeur (Tunezja) 2975 ... 64. (63) Magda Linette (Polska) 991 87. (89) Magdalena Fręch (Polska) 774 147. (144) Katarzyna Kawa (Polska) 438 263. (263) Maja Chwalińska (Polska) 266 320. (305) Urszula Radwańska (Polska) 192