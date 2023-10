Iga Świątek tenisistką kompletną? To ma do poprawy. Ekspertka wskazała element

Iga Świątek od dwóch lat utrzymuje się na absolutnym tenisowym szczycie. Polka nie schodzi z niego, od momentu gdy zawitała do światowej czołówki. Mimo tego wielu twierdzi, że wciąż ma naprawdę wiele do poprawy. Wskazywane elementy są różne, ale większość zwraca uwagę na elementy techniczne oraz grę przy siatce. - Może jej wolej nie jest najmocniejszy i ma trochę do poprawy - oceniła Blair Henley.