Iga Świątek tego nie kryła. To jej pomogło w morderczym meczu z Sabalenką

Tenis. Iga Świątek przypomniała sobie Rafaela Nadala

"Jedna rzecz przyszła mi do głowy, że chyba Rafa miał nawet kilka takich meczów. Chłopaki grają do trzech wygranych setów, więc w imprezach wielkoszlemowych mają trochę więcej czasu, aby to zrobić. Pamiętam dokładnie, jak to się stało w meczu z Miedwiediewem w Australian Open. I ze mną było tak samo" - tłumaczyła Polka.