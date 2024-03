Iga Świątek takim wpisem pożegnała się z Miami. I złożyła życzenia

Wszyscy zaczęli więc mówić o możliwym triumfie raszynianki w tzw. Sunshine Double, do którego zalicza się zarówno imprezę w Indian Wells, jak i Miami, co już jej udało się przed dwoma laty. Dwukrotnie w historii udało się to tylko Niemce Steffi Graf .

Tenis. Iga Świątek zatrzymana w Miami przez Jekaterinę Aleksandrową

" Oczywiście nie takiego wyniku chciałam , ale nie zmienia to faktu, że Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być" - napisała w czwartek Świątek na portalu społecznościowym.

"Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić" - stwierdziła 22-letnia raszynianka, która jednak na święta wielkanocne ma zawitać do kraju. I właśnie do nich nawiązała na zakończenie swojego wpisu.