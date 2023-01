Polka odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo dla reprezentacji Polski w turnieju United Cup. Po pokonaniu Kazaszki Julii Putincewej 6:1, 6:3 oraz Szwajcarki Belindy Bencic 6:3, 7:6 (7-3), tym razem najlepsza tenisistka świata musiała natrudzić się w starciu z 27. w rankingu WTA Trevisan. Pierwszy set nie zwiastował problemów Igi Świątek , za to w drugim, trwającym aż 77 minut, losy meczu ważyły się niemal do ostatniej piłki.

Iga Świątek doceniła Martinę Trevisan. "To utrudniało mi zadanie"