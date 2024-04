Iga Świątek "świętuje", a tu jeszcze genialna wiadomość. Aż trudno uwierzyć

4 kwietnia 2022 roku opublikowano oficjalnie nowe notowanie rankingu WTA, w którym Iga Świątek pierwszy raz znalazła się na fotelu liderki . Oczywiście, to zdarzenia przyspieszyła przykra decyzja Australijki Ashleigh Barty, która postanowiła nagle zakończyć karierę, a następnie poprosiła o wykreślenie jej nazwiska z zestawienia. Już wcześniej było jednak jasne, że walka o pierwsze miejsce może, a wręcz musi być celem polskiej tenisistki. I to celem spełnionym.

Trudno jest wejść na sam szczyt, lecz jak podkreśla wielu wybitnych sportowców, jeszcze trudniej jest się na nim utrzymać. Iga Świątek w ciągu ostatnich 12 miesięcy genialnie radziła sobie jednak z wielką presją związaną z grą w roli liderki rankingu WTA. Prowadzenie straciła tylko "na chwilę", po porażce z Jeleną Ostapenko podczas US Open. Zdetronizowała ją wówczas jej największa dotąd rywalka - Białorusinka Aryna Sabalenka . Ale Iga Świątek nie poddała się i na koniec sezonu w pięknym stylu odzyskała fotel liderki, gromiąc swoje przeciwniczki podczas turnieju WTA Finals w Cancun.

Szczerze mówiąc, ostatnie lata trochę namieszały mi w głowie… Osiągnęłam znacznie więcej, niż się spodziewałam. Wyznaczanie celów w oparciu o wyniki jest dla mnie dość trudne, ponieważ szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wygrywanie, dwa turnieje rocznie to więcej, niż kiedykolwiek marzyłam

W najbliższym czasie Iga Świątek będzie walczyła nie tylko o indywidualne laury. Jeszcze w kwietniu wystąpi bowiem w meczu reprezentacji Polski ze Szwajcarią rozgrywanym w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Obecność 22-latki w kadrze narodowej skomentował w rozmowie na kanale "Break Point" jej kapitan - Dawid Celt.

- Nie było żadnych komplikacji, bo też nie jest tajemnicą, że Iga potrzebuje tego drugiego występu, żeby zapewnić sobie kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Ta kwalifikacja składa się z rankingu, ale musisz też dwukrotnie wystąpić w czteroleciu olimpijskim w drużynie narodowej. Iga grała raz w Radomiu i teraz zagra po raz drugi, a tym wypełni sobie kwalifikację olimpijską, będzie miała spokój. (...) Cieszę się, że będzie z nami. Wiem, że to nie jest dla niej łatwe, bo to sezon olimpijski, dochodzi piekielnie ważny start w Paryżu. Kalendarz jest bardzo napakowany, bardzo napięty. Cieszę się, że Iga wraca. Mam nadzieję, że osiągniemy swój cel, wygramy ten mecz i zagramy w finałach w listopadzie - stwierdził.