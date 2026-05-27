Iga Świątek świętowała po wygranej. Nagle dostała prezent

Roland Garros jest jednym z ulubionych, jeśli nie ulubionym turniejem Igi Świątek. Polka wygrywała tu już czterokrotnie. W tym roku nie broni jednak tytułu - w finale French Open 2025 zmierzyły się Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Górą była Amerykanka.

Iga Świątek w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa

Ten mecz nie był może już taką przechadzką jak spotkanie pierwszej rundy, ale Iga Świątek świetnie spisała się w starciu z Sarą Bejlek i pokonała ją 6:2, 6:3. Potem w napięciu mogła oczekiwać na wynik starcia Jelena Ostapenko - Magda Linette, które zakończyło się ostatecznie zwycięstwem polskiej zawodniczki. To właśnie z nią Świątek spotka się w piątek, w meczu trzeciej rundy.

Powrót Świątek do znakomitej gry udzielił się również mediom społecznościowym turnieju. Polka została nagrana, jak świętowała, schodząc do szatni. Nagle postanowiono ją zaskoczyć. Widać, że bardzo jej się to spodobało.

Iga Świątek dostała mały prezent

Świątek schodziła do szatni, gdy poproszono ją o to, by pokazała, jak cieszy się po wygranej w drugiej rundzie turnieju. Raszynianka okazała swoją radość, a potem została na chwilę zatrzymana przez obsługę Rolanda Garrosa.

Okazało się, że otrzymała drobny upominek - chodzi o turniejową przypinkę. Teraz może ją dodać do kolekcji, a następnie skupić już wszelkie siły i uwagę na nadchodzącym meczu z Magdą Linette. Podczas ich ostatniego spotkania górą była starsza z zawodniczek - chodzi o pamiętną pierwszą rundę turnieju w Miami. Teraz jednak Świątek jest w innym miejscu niż jeszcze kilka tygodni temu. Na korcie wiele może się zdarzyć.

Magda Linette i Iga Świątek EPA/MOHAMMED BADRA & EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON PAP/EPA

