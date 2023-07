Iga Świątek straciła groźną rywalkę. Nagła decyzja tuż przed meczem

Nic mądrego dzisiaj nie powiem. Próbowałam, jak mogłam. Nie grałam dobrze. Nie dało się lepiej. Nic na to nie poradzę. Już nie wiem, co się dzieje. Minęło kilka miesięcy od tego powrotu i sama się zastanawiam. Motorycznie myślę, że jest poprawa, ale daleko od naturalnego stanu przede wszystkim psychicznie. Na korcie nie jestem sobą. Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, co się dzieje

~ tłumaczyła po porażce z Laurą Siegemund Maja Chwalińska