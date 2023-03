Głośno o zachowaniu Anastazji Potapowej przed meczem z Jessicą Pegulą na Indian Wells. Rosjanka paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa , klubu, który zdaje się bliski Władimirowi Putinowi . W obliczu tego faktu oraz wojny w Ukrainie jej gest odczytano jednoznacznie - jako prowokację. Przypomniano, że Potapowa ma już na koncie pewną kontrowersję. Kilka miesięcy temu, przy okazji swojego meczu w Cincinnati, interweniowała w sprawie ukraińskiej flagi na trybunach . Poskarżyła się sędzi, że jedna z fanek ma przy sobie ukraińskie barwy. Ostatecznie doprowadziła do tego, że kobieta została wyproszona.

Co ma do powiedzenia o Potapowej?

Iga Świątek interweniuje w WTA w sprawie Anastazji Potapowej. "Szczerze mówiąc, byłam zdziwiona"

Temat Potapowej miał pojawić się podczas konferencji prasowej Polki. Jak odniosła się do gestu Rosjanki? " Szczerze mówiąc, byłam zdziwiona, bo myślałam, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że nie powinna w takich czasach pokazywać swoich poglądów . Nawet jeśli jest fanką tej drużyny. Nie wiedziałam, co WTA zrobi i jakie będą konsekwencje takiego zachowania" - przekazała cytowana przez TVP Sport.

Na tym nie poprzestała. Stanowczo zainterweniowała u WTA. Dostała pewne ważne zapewnienie. " Porozmawiałam z WTA i w pewnym sensie dowiedziałam się, że tych sytuacji prawdopodobnie będzie mniej . Federacja wytłumaczy innym zawodnikom, że nie można promować żadnych rosyjskich drużyn w obecnych czasach, co mnie trochę uspokoiło. Z drugiej strony myślę, że taki komunikat powinien być o wiele wcześniej" - zdradziła.

Na początku wojny w szatni było wiele chaosu. Nie było wiadomo, jak do tego wszystkiego podejść. To powoduje takie sytuacje