Iga Świątek stanęła przed kamerą, a tu nagle taka wpadka. I to na antenie telewizji

Iga Świątek - nie bez problemów - awansowała do drugiej rundy US Open, ogrywając we wtorek 6:4, 7:6 (8-6) rosyjską tenisistkę Kamillę Rachimową. Po spotkaniu liderka rankingu WTA stanęła do wywiadu przed kamerą Eurosportu, a wówczas doszło do "telewizyjnej wpadki". Polka znalazła się bowiem na antenie zbyt wcześniej, gdy jeszcze przygotowywała się do rozmowy, wymieniając zakulisowo zdania z reporterem.