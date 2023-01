Iga Świątek sprzedaje buty i sukienki. W szczytnym celu

Najlepsza tenisistka świata właściwie od początku agresji Rosji na Ukrainę wspiera naszych wschodnich sąsiadów . Wielokrotnie okazywała solidarność ofiarom wojny. - To ważne dla mnie, aby pomagać Ukraińcom, bo wojna odbywa się tuż obok mojego kraju. Mam 21 lat i cały czas żyłam w miejscu, gdzie nie sądziłam, że może dosięgnąć mnie wojna - mówiła podczas US Open.

Świątek wspiera Ukrainę

Świątek, która właśnie wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca 2022 roku w Plsce, nie zmierza zaprzestać pomagać. W poniedziałek na instagramie poinformowała, że do kupienia są specjalnie koszulki "Iga Świątek & Friends for Ukraine", które powstały we współpracy z UNICEF. Dochód z ich sprzedaży także pójdzie na wsparcie dla ukraińskich dzieci.