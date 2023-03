Iga Świątek słynęła z żelaznego zdrowia, ale kontuzje jej nie omijały

W grudniu 2021 roku trenerzy Igi Świątek, a szczególnie Maciej Ryszczuk, fizjoterapeuta i szkoleniowiec odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, powiedział, że największym sukcesem zawodniczki i jej sztabu był sezon bez kontuzji.

W rozmowie z Interią przyznał, że pozwoliło to pracować im "w komfortowych warunków" i doskonale przygotować się do doskonałego sezonu 2022, w którym Świątek została liderką rankingu WTA, wygrała osiem turniejów w tym dwa wielkoszlemowe i zaliczyła serię 37. meczów bez porażki.

Każdy zawodnik w trakcie sezonu ma wiele problemów fizycznych. Od tego jest profesjonalny sztab, żeby mądrze tym zarządzać i w sprytny sposób je tuszować. Nie o to chodzi, żeby inni się nie zorientowali, ale o to, żeby to nie wpływało na kalendarz najważniejszych startów, żeby start w każdym turnieju miał jasno określony cel. W przypadku Igi jest to zwycięstwo w turnieju. ~ Krzysztof Guzowski, były fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej i Caroliny Wozniackiej

W Madrycie w ubiegłym roku Świątek mogła grać, ale wolała uważać

Liderka rankingu odkąd została numerem 1 tylko raz musiała wycofać się z turnieju i to niemal w podobnych okolicznościach jak obecnie w Miami. W maju przyleciała do Madrytu po zwycięstwie w Porsche Open w Stuttgarcie i na miejscu zdecydowało, że jednak nie weźmie udziału w prestiżowym Mutua Madrid Open.

Świątek mogła jednak wtedy grać, ale była przemęczona. Miała za sobą serię czterech wygranych turniejaów na trzech różnych kontynentach w Dausze (Katar), Miami i Indian Wells (USA), Stuttgarcie (Niemcy). Pojawiły się sugestie, że być może zrobiła sobie wolne.

- Przed turniejem w Madrycie Iga miała rzeczywiście problem z barkiem. Decyzja o wycofaniu się nie była łatwą. Z perspektywy czasu była właściwa i dojrzała. Zrezygnowała z mniej znaczącego turnieju, aby lepiej się przygotować do głównego, jakim był Roland Garros. Miała jednak wątpliwości, bo czuła, że bark ją boli, ale nie na tyle, żeby nie mogła grać. Można było spróbować postąpić tak, żeby zmniejszyć dolegliwości do tego stopnia, by nie wpływały na jakość gry. Trenerzy postąpili inaczej i to była bardzo sprytna rozgrywka szachowa. Roland Garros wygrała - opowiadał Interii o ówczesnej sytuacji zdrowotnej Świątek, Krzysztof Guzowski z EasyClinic, były fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej i Caroliny Wozniackiej.

Osiem miesięcy przerwy 16-letniej Świątek

Jeżeli potraktować uraz przed startem w Madrycie w 2022 roku jako wyjście awaryjne, to ostatni raz tenisistka z Raszyna była kontuzjowana w 2019 roku. Po ostatnim swoim meczu - z Jeleną Rybakiną w półfinale Indian Wells - przyznała, że z kontuzją grała w Roland Garrosie. Ale prawdziwe problemy zaczęły się później. Po US Open nie rozegrała już żadnego meczu aż do Australian Open rok później. Leczyła poważny uraz stopy.



Najpoważniejszą kontuzji obecna liderka rankingu WTA doznała jako 16-latka. Podczas turnieju WSG Open na kortach Legii w Warszawie skręciła staw skokowy. Mimo to dokończyła mecz z Włoszką Martiną Trevisan, przegrywając 2:6, 6:2, 2:6.

To była bardzo groźna kontuzja. Świątek przeszła zabieg i poddała się żmudnej rehabilitacji. Była tak zdeterminowana, by jak najszybciej wrócić do gry, że trenowała na jednej nodze. Pauzowała blisko osiem miesięcy. Ale kiedy wznowiła starty od razu wygrała turniej ITF w Egipcie, a ponad rok po skręceniu stawu skokowego zwyciężyła w juniorskim Wimbledonie.

Dla Igi celem jest zwycięstwo w turnieju. Nie może grać z dokuczliwym urazem

Jak będzie teraz? Jak długo Iga Świątek będzie pauzować? Kontuzja wydaje się niezbyt groźna. A wycofanie się z Miami Open może mieć charakter prewencyjny. Polka ma być zdrowa na następne turnieje i przede wszystkim wyczerpujący sezon na mączce, który wymaga o wiele więcej zaangażowania fizycznego.

O tym jak zawodniczki ukrywają kontuzje albo też wycofują się z turniejów, by być lepiej przygotowanym do kolejnego mówił we wspomnianym wywiadzie w Interii, Krzysztof Guzowski.

- Każdy zawodnik w trakcie sezonu ma wiele problemów fizycznych. Od tego jest profesjonalny sztab, żeby mądrze tym zarządzać i w sprytny sposób je tuszować. Nie o to chodzi, żeby inni się nie zorientowali, ale o to, żeby to nie wpływało na kalendarz najważniejszych startów, żeby start w każdym turnieju miał jasno określony cel. W przypadku Igi jest to zwycięstwo w turnieju. Jeśli nie jest gotowa, by zagrać pięciu - siedmiu meczów na najwyższym poziomie, to nie bierze udziału w takich zawodach.

Olgierd Kwiatkowski

Kontuzje Igi Świątek po rozpoczęciu profesjonalnej kariery

Czerwiec 2017 roku - luty 2018 (staw skokowy)

Wrzesień 2019 - styczeń 2020 (kontuzja stopy)

1-15 maja 2022 (bark)

17 marzec 2023 - ? (plecy)

Iga Świątek chce się jak najszybciej wyleczyć, by w pełni sił przystąpić do sezonu na nawierzchni ceglanej. / INTERIA.PL

Maciej Ryszczuk (z lewej), fizjoterapeuta i trener przygotowania fizycznego Igi Świątek. To głównie on będzie teraz pracować z liderką rankingu, by doprowadzić ją do zdrowia. Obok - Tomasz Wiktorowski / Wojciech Kubik / East News