Iga Świątek "skrzywdzona" na Australian Open. Takiej decyzji organizatorów nie było już dawno

Coraz większymi krokami zbliża się inauguracja pierwszej w tym sezonie odsłony Wielkiego Szlema - czyli Australian Open, na którym nie mogło oczywiście zabraknąć również i Igi Świątek. Reprezentantka Polski swoje zmagania rozpocznie od pojedynku z Czeszką Kateriną Siniakovą, a do potyczki tej dojdzie na John Cain Arena, co... wzbudza bez dwóch zdań pewne pytania, bo kort ten niezbyt pasuje do rangi raszynianki. To jednak nie wszystko.