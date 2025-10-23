Iga Świątek skreślona, ale co stało się potem. Zwrot akcji. Teraz powalczy o tytuł

Wielkimi krokami zbliża się koniec tego sezonu w kobiecym turze, który spuentuje rzecz jasna turniej WTA Finals. Tegoroczna rywalizacja wieńcząca wielomiesięczne zmagania odbędzie się w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.

Prawo do występu na kortach w stolicy Arabii Saudyjskiej wywalczyło sobie już siedem tenisistek. Na liście startowej dzięki wywalczonym punktom znajdują się: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys oraz Jasmine Paolini. Ostatni wolny slot zapełni już niebawem nazwisko Jeleny Rybakiny lub Mirry Andriejewej. Wszystko będzie zależne od tego, jak reprezentantka Kazachstanu spisze się podczas imprezy w Tokio.

WTA Finals. Iga Świątek pod lupą przed startem w Rijadzie

Grono wszystkich wyłonionych już uczestniczek WTA Finals wziął pod lupę znany portal Tennis365.com, który opisał pokrótce obecną kampanię w wykonaniu każdej z nich.

Jak wyliczyła jego redakcja, Iga Świątek wygrała w tym roku 61 meczów przy 15 porażkach, zgarniając 3 tytuły i wzbogacając swoje konto o 9 417 532 dolarów amerykańskich (czyli około 35 mln złotych).

Tamtejsi eksperci podkreślili także, do jak spektakularnego zwrotu akcji zdołała doprowadzić Iga Świątek, która najpierw była już skreślana, by potem odbudować się, niespodziewanie wygrywając Wimbledon. Teraz jej akcje będą stać wysoko także podczas rywalizacji o tytuł w Rijadzie.

Wielu skreśliło już Świątek, gdyż w porównaniu do jej zwykle wysokich standardów, zaliczyła słaby sezon na kortach ziemnych. Nie tylko nie udało jej się wygrać żadnego na jej ulubionej nawierzchni, ale także nie dotarła do żadnego finału

- Ale potem wszystko zaczęło się układać na Wimbledonie, gdzie zdobyła swój pierwszy tytuł na tym turnieju i powiększyła swój dorobek Wielkiego Szlema do sześciu trofeów, a potem wygrała jeszcze WTA 1000 Cincinnati Open i WTA 500 Korea Open. Polka ma zamiar zakończyć rok na drugim miejscu w rankingu po raz drugi z rzędu - czytamy dalej.

Sama Iga Świątek otwarcie przyznała, że możliwość występów w imprezie WTA Finals naprawdę wiele dla niej znaczy.

Jestem szczęściarą, bo miałam okazję zagrać w WTA Finals już wiele razy. Jestem z siebie niezwykle dumna. Mnóstwo satysfakcji daje mi to, że jestem w TOP10 rankingu w zasadzie niemal od początku. I mam nadzieję, że będę to kontynuowała

