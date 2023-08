Iga Świątek skradła show tuż po meczu. Wystosowała zaskakujący apel

Cóż... tak, dziękuję. Trudno powiedzieć, że zagrałam perfekcyjnie, ale na pewno także czułam na swoim wczorajszym, jedynym treningu, że warunki tutaj są nieco inne. Wyszłam więc kort bez żadnych oczekiwań, pracując nad spełnieniem celów, jakie miałam w głowie. Nie miały one raczej związku z wynikiem. Chciałam raczej dostosować swoją grę, by bardziej pasowała do tych warunków