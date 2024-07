Julii Putincewej nie chodziło o nic innego, jak od razu wykluczenie wszelkich zamiarów umniejszania jej wynikowi . Aby postawić tamę potencjalnym wypowiedziom, które jej zdaniem byłyby wobec niej dalece niesprawiedliwe. A przede wszystkim musiała mieć na myśli to, jak okazało się po chwili, by powodów jej zwycięstwa nie szukać w (nie)dyspozycji najlepszej tenisistki świata .

Iga Świątek: Całkowicie pozwoliłam jej wrócić do gry w drugim secie

- Szczerze uważam, że na to zasługuję, ponieważ przez cały rok grałem dobrze. Miałem pecha w niektórych meczach, które przegrałem bardzo, bardzo "ciasno". Ale w tym meczu byłam naprawdę skupiona i powiedziałam: "no dobra, tym razem to wezmę". Jestem wyjątkowo szczęśliwa, ponieważ to nie było tak, że ona wypuściła z rąk ten mecz, to ja go wygrałam - przekonywała zawodniczka, która obecnie notowana jest na 35. miejscu na świecie.