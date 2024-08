Iga Świątek sięgnęła po "tajną broń", kibice oburzeni. Mocne zarzuty pod adresem Polki

Iga Świątek krytykowana. Chodzi o przerwę toaletową

"Czas na oszukiwanie z 10-minutową przerwą toaletową" - zarzucił inny kibic. "Jest oszustką gdy tak chodzi do toalety" - to kolejny zarzut pod adresem Polki. "Wygląda na to, że wróciła do starych sztuczek, by wytrącić rywala z równowagi" - czytamy w jednym z wpisów.