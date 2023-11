Iga Świątek się wścieknie, WTA wytacza działa. Kuriozalne propozycje stały się faktem

Polka zanotowała kapitalną końcówkę sezonu, bo po US Open już chyba niewiele fachowców spodziewało się, że raszynianka będzie jeszcze w stanie odrobić sporą stratę do Aryny Sabalenki i zabrać jej foteli liderki rankingu WTA.

Nie Tylko Iga Świątek. PTPA również zareagowało na "wyczyny" WTA

Jest nowy kalendarz. Zawodniczki są zmęczone? To pograją... znacznie dłużej

Mało tego - nie ma żadnej przerwy na finały i play-offy Billie Jean King Cup, co z kolei oznacza, że tenisowy cyrk będzie zabawiać tłumy prawie do końca miesiąca. A już pięć tygodni później ruszy kolejny sezon - w Australii.

To nie są jedyne "kwiatki". Zwiększono liczbę turniejów rangi WTA 1000 do dziesięciu (choć Wuhan wciąż jest niepewny), z tego aż pięć będzie dwutygodniowych (także Pekin).

Kolejne uderzenie w Europę, coraz mniej się tutaj dzieje. Poza trawą i cegłą - prawie nic

Dodatkowo z kalendarza wyleciało, z różnych względów, kilka imprez rozgrywanych w Europie. Właściwie poza odbywającymi się na Starym Kontynencie turniejami na cegle i trawie, czyli między połową kwietnia a drugą połową lipca, nic się nie będzie działo . Wyjątkiem jest halowy turniej w Linzu zaraz po Australian Open, któremu zwiększono rangę do WTA 500. Nie ma co jednak szukać imprez w Lyonie (początek marca), Warszawie (koniec lipca), Ostrawie czy Kluż-Napoce (wrzesień i październik).

Są za to w dziwnych terminach aż trzy turnieje w Meksyku (WTA 500 w Monterrey tuż przed US Open, WTA 500 w Guadalajarze zaraz po US Open oraz WTA 250 w Meridzie na przełomie października i listopada), a także jakby sztucznie wydłużony cykl imprez w Azji.

Jakby tego było mało, to w trakcie turnieju olimpijskiego, w kalendarzu WTA jest... całkiem spory turniej WTA 500 w Waszyngtonie (29 lipca-4 sierpnia). Kto ze światowej czołówki w nim wystartuje po 470 punktów? Jeśli ostatecznie tenisistki z Białorusi i Rosji nie zostaną dopuszczone do zmagań w Paryżu, to być może będą mogły odreagować w... stolicy USA. I przygotować się na "hardzie" do startu w US Open.