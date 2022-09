Iga Świątek się nie zatrzymuje. Zrobiła to po raz 19. w sezonie

Iga Świątek

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. W 1/8 finału Polka wyeliminowała Jule Niemeier, pokonując ją 2:6, 6:4, 6:0. Tak więc już po raz 19. w tym sezonie wygrała seta do zera. Lepsza w tej klasyfikacji jest tylko Serena Williams.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP