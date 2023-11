Bieżący rok miał dla Igi Świątek słodko-gorzki smak. Polska tenisistka niemal przez cały okres była liderką światowego rankingu, dopisując na swoim koncie zwycięstwa w kilku ważnych turniejach. Brakowało jednak regularności, o czym świadczą przeciętne występy w wielkoszlemowych imprezach takich jak Wimbledon, czy US Open .

To właśnie wpadki z niżej notowanymi rywalkami, a w konsekwencji brak triumfów w kilku ważnych turniejach sprawiły, że 22-latka przestała być "numerem jeden", tracąc pozycję na rzecz największej rywalki, Aryny Sabalenki . Białorusinka nie nacieszyła się prowadzeniem zbyt długo, bo w samej końcówce roku, ambitna Świątek rozpoczęła swoje wyjątkowe show.

Zwieńczeniem udanego sezonu był triumf w prestiżowym WTA Finals, w którym Polka pokazała całemu środowisku tenisowemu swoją przewagę nad pozostałymi rywalkami ze światowego topu. Niczym burza przebrnęła przez zmagania grupowe, meldując się w półfinale imprezy. Tam czekała na nią wyżej wspomniana Sabalenka, która miała coś, co jeszcze do niedawna należało do Igi Świątek.