Ostatnim turniejem Iga Świątek pokazała, że jest w formie i choć potrzebuje jeszcze stabilizacji, to jej gra wraca na dobre tory. Po nieudanych występach w Stuttgarcie i Madrycie, Rzym pozwolił jej nieco odczarować gorsze momenty. To dobry prognostyk przed ulubionym turniejem Polki.

Iga Świątek pokazała w Rzymie, że wraca do formy

Kibice z radością obserwowali to, co Iga Świątek wyczyniała na kortach w Rzymie. W kolejnych meczach pokazywała znakomitą dyspozycję i wracała do automatyczności ruchów, której tak brakowało w ostatnich miesiącach. Choć przygoda z tym turniejem skończyła się dla niej na półfinale, to wciąż można było odnieść wrażenie, że Polka czuje się na korcie o wiele lepiej.

Półfinał z Eliną Switoliną okazał się zaciętym pojedynkiem. Świątek nie pokonała późniejszej triumfatorki turnieju, ale i tak pokazała dobrą grę. Spotkanie też rozpoczęło się o wiele później niż miało, co mogło wpłynąć na dyspozycję Polki - była liderka światowego rankingu nigdy nie ukrywała, że woli grać raczej w porannych sesjach. Tym razem rozpoczęła mecz niemal w nocy.

Iga Świątek wypomniała to Miedwiediewowi

Tuż przed Rolandem Garrosem firma Tecnifibre, której rakietami grają m.in. Iga Świątek i Danił Miedwiediew, zorganizowała spotkanie promocyjne, na które najsłynniejsi użytkownicy ich produktu zostali zaproszeni w ramach gości. Była okazja m.in. na to, by zamienić z tenisistami kilka słów.

W pewnym momencie Miedwiediew wypowiadać się na temat swoich meczów i ich długości. Iga Świątek nie wytrzymała i weszła mu w słowo. Chodziło o rozegrany przez niego 14 maja ćwierćfinał w Rzymie z Martinem Landaluce, który mocno opóźnił spotkanie Polki ze Switoliną.

"Niestety, grałam po tobie, więc czekałam trzy godziny..." - skomentowała Świątek, a sala wybuchła śmiechem. Rosjanin też nie ukrywał, że całkiem rozbawiła go ta sytuacja. Podczas French Open zawodników i kibiców mogą czekać prawdziwe maratony meczowe - gra do trzech wygranych setów u panów często kończy się wielogodzinnymi bojami i sporymi opóźnieniami.

