Iga Świątek się doczekała. Trwa interwencja. WTA nadało pilny status

Iga Świątek już od dłuższego czasu jawiła się jako najbardziej słyszalna przedstawicielka chóru zawodniczek, narzekających na przeładowanie terminarza w tourze WTA. Polka raz za razem przedstawiała swoje stanowisko, aż w końcu postanowiła przejść od słów do czynów.

- Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale sądzę, że to konieczne - ogłosiła na starcie tego sezonu po serii wcześniejszych zapowiedzi.

Trzecia obecnie rakieta świata ominęła już pierwszy w tym sezonie "tysięcznik" w Dubaju. A impreza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była zresztą najlepszym dowodem na to, że problem jest poważny, o czym świadczyła fala wycofań kolejnych zawodniczek, które wycofywały ze startu zarówno tuż przed samym turniejem, jak i już w jego trakcie.

I tak Iga Świątek doczekała się w końcu reakcji ze strony władz WTA, które nie mogły dalej udawać, że temat istnieje. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem postanowiła działać powołując specjalną radę Tour Architecture Council, której zadaniem będzie - jak czytamy - "rekomendowanie możliwych do wdrożenia usprawnień w ramach światowego touru, które będzie można wdrożyć już w sezonie 2027".

Właśnie o kwestię nowo powstałego ciała wewnątrz federacji zapytana została podczas swojej wizyty w studiu Tennis Channel Valerie Camillo, która od października stoi na czele WTA.

Iga Świątek doczekała się reakcji władz WTA. Valerie Camillo przedstawia szczegóły

Amerykanka nie kryje, że kwestia układa kalendarza w kobiecym tenisie była dla niej priorytetowym tematem po objęciu zaszczytnej funkcji. Co więcej ma ona obecnie pilny status w WTA. A interwencja organizacji i pracę nad odpowiednim rozwiązanie całej sytuacji trwają w najlepsze.

- Obejmując stanowisko spędziłam mnóstwo czasu rozmawiając z zawodniczkami i pierwsza informacja zwrotna, jaką od nich otrzymałam, była taka, że terminarz nie jest odpowiednio zrównoważony. Dla WTA priorytetem jest to, by kalendarz zapewniał odpowiednie zdrowie i wysoki poziom rywalizacji dla tenisistek. Organizatorzy turniejów także mają interes w tym, by na imprezach występowały zdrowe zawodniczki, które przyciągną fanów. A kiedy myśli się o potrzebach tenisistek, potrzebach poszczególnych turniejów i potrzebach fanów, to była pierwszy pomysł, jaki przyszedł mi na myśl - powiedziała Valerie Camillo.

Zdradziła także, że w poszukiwaniu optymalizacji terminarza, władze WTA działają maksymalnie szeroko, analizując sprawę na wielu płaszczyznach.

Patrzymy na okres posezonowy. Patrzymy na płynność kalendarza. Na to, jak układają się turnieje w trakcie kampanii. Patrzymy na całą masę rzeczy, które zapewniłyby bardziej zrównoważony terminarz i większą dawkę ekscytacji dla organizatorów imprez oraz kibiców

Na czele Tour Architecture Council stanęła jej rodaczka - Jessica Pegula. Valerie Camillo zapewnia, że to odpowiednia osoba na właściwym miejscu, która może pomóc wypracować odpowiednie rozwiązanie, będąc głosem zawodniczek z czołówki światowego rankingu, które najbardziej odczuwają trudy każdego sezonu.

- Jest fantastyczna w obejmowaniu roli liderki na tym polu. A to ważne. Jest odpowiednią osobą na tym stanowisku jako jedna z topowych zawodniczek. Kalendarz nie jest taki sam dla wszystkich. Najlepsze tenisistki zachodzą dalej w turniejowych drabinkach i mają swoje unikalne doświadczenia w tym względzie. Ważne jest więc, by ich głos był reprezentowany. Jessica Pegula cieszy się respektem nie tylko wśród innych zawodniczek, ale też wśród organizatorów. Jest naszym rzecznikiem zawodniczek. Więc rozumie, jak działa system, jak doprowadza się do kompromisów. Jest perfekcyjna, by działać na tym polu i jestem zachwycona, że udało się ją zaangażować - spuentowała temat szefowa WTA.

