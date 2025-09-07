Iga Świątek rusza w szaloną pogoń. Po finale US Open nadeszło potwierdzenie

Iga Świątek sezon zaczynała jako druga rakieta świata, ale w związku z własnymi potknięciami i dobrymi wynikami wysoko notowanych rywalek, jej pozycja stopniowo słabła. W połowie czerwca, gdy Madison Keys awansowała do półfinału turnieju WTA 500 w Queens, polska tenisistka spadła na ósme miejsce w zestawieniu. Długo na nim nie zabawiła, po dotarciu do finału w Bad Homburg (tam przegrała z Jessiką Pegulą), awansowała na czwartą lokatę.

24-latka na pierwszy triumf w sezonie czekała do początku lipca, kiedy to dość nieoczekiwanie wygrała Wimbledon, czyli wielkoszlemowy turniej rozgrywany na kortach trawiastych, które wcześniej, "nie leżały" Polce. Po tym sukcesie wspięła się na trzecie miejsce w rankingu, z kolei po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati na drugie. A w Nowym Jorku stanęła przed szansą, by zdetronizować Arynę Sabalenkę - taki scenariusz ziściły się, gdyby Białorusinka odpadła jeszcze przed ćwierćfinałami, a Polka wygrałaby imprezę.

Jak wiadomo, sprawy obrały niekorzystny dla Swiątek obrót. Nie dość, że sama odpadła w ćwierćfinale, to tenisistka z Mińska w wielkim finale pokonała Amandę Anisimovą. I obroniła 2000 punktów wywalczonych w Nowym Jorku przed rokiem. Obecnie ma 3292 punkty przewagi nad Świątek.

Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Polka nie stoi jednak na straconej pozycji i teoretycznie może jeszcze w tym sezonie odzyskać panowanie. By tak się jednak stało, musi jednak rozpocząć szaloną pogoń za Białorusinką. Z racji, że w poprzednim sezonie ze względu na zamieszanie związane z zawieszeniem za doping odpuściła starty na Dalekim Wchodzie, do końca roku będzie broniła jedynie 400 "oczek" wywalczonych podczas WTA Finals (tyle przyznano jej za dwa zwycięstwa w grupie).

Teraz z kolei w Seulu (WTA 500), Pekinie (WTA 1000), Wuhan (WTA 1000) i Rijadzie (WTA Finals) do zdobycia jest w sumie 4000 punktów. Czyli więcej, niż wynosi strata raszynianki do Sabalenki. Ta przed rokiem dotarła do ćwierćfinału w Pekinie i wygrała w Wuhan, w WTA Finals, podobnie jak Świątek, wygrała dwa mecze. W sumie ma do obrony aż 1615 punktów.

Teoretycznie może więc zdarzyć się, że jeszcze przed wieńczącym sezon WTA Finals dojdzie do przetasowania na szczycie. W praktyce taki scenariusz jest mało realny, ponieważ Sabalenka kapitalnie czuje się w Wuhan, wygrała tam trzy ostatnie edycje turnieju. Niewykluczone więc, że dopiero do Rijadu Świątek przyjedzie z na tyle niewielką stratą do Białorusinki, że pozwoli jej na myślenie o przegonieniu 27-latki.

Nasza reprezentantka z kolei pogoń za rywalką może rozpocząć już w Seulu, gdzie do wywalczenia będzie miała 500 punktów.

Ranking WTA Live po US Open:

1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt

2. Iga Świątek - 7933

3. Coco Gauff - 7874

4. Amanda Anisimova - 5159

5. Mirra Andriejewa - 4793

6. Madison Keys - 4579

7. Jessica Pegula - 4383

8. Jasmine Paolini - 4006

9. Qinwen Zheng - 4003

10. Jelena Rybakina - 3026

