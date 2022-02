Po udanym dla Igi Świątek Australian Open, gdzie dotarła do półfinału, naszą młodą gwiazdę oglądaliśmy w akcji podczas imprezy w Dubaju. Tam dotarła do drugiej rundy, ulegając późniejszej triumfatorce, Jelenie Ostapenko. Wynik ten, wobec wpadki Garbine Muguruzy pozwolił jej jednak awansować w rankingu WTA o jedną pozycję - Polka jest ósma.

Iga Świątek rusza do walki

W imprezie w Doha rozpoczyna zmagania od drugiej rundy, jako rozstawiona z "siódemką". Jej pierwszą przeciwniczką okazała się Viktorija Golubic. Ta w pierwszej rundzie ograła Andreę Petkovic.

Ze Szwacjarką grała dotąd dwukrotnie. Pierwszy raz - w 2019 roku, podczas Wimbledonu. Przegrała wtedy 2:6, 6:7. Okazja do rewanżu nadeszła rok później. W Elle Spirit Open w "Kraju Helwetów" Świątek wygrała 6:2, 6:2. Także i we wtorek będzie zdecydowaną faworytką do triumfu. Jej spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 18:00.

We wtorek swój mecz drugiej rundy rozegra Magda Linette. Dla niej poprzeczka zawieszona jest o wiele wyżej - zmierzy się bowiem z trzecią rakietą świata, Barborą Krejcikovą. To starcie rozpocząć powinno się około 13:30.