Iga Świątek ma za sobą bardzo dobry mecz z dawną liderką rankingu WTA, 34-letnią Karoliną Pliskovą. Czeszka była tylko tłem dla naszej zawodniczki na korcie centralnym Wimbledonu, w zasadzie jedynie w jednym momencie zapędzając do narożnika wielką faworytkę.

Iga Świątek nie pójdzie drogą Sereny Williams. Tak stawia sprawę

Polka, z czym miała problem w starciu z Taylor Townsend oraz w wielu pojedynkach na przestrzeni ostatnich miesięcy, tym razem nie wpadła w meczowy dołek. Szybko odpowiedziała, co sama poczytała sobie za największą wartość dodaną z tego bardzo pewnego zwycięstwa, odniesionego w nieco ponad godzinę.

Tymczasem gdyby stres jeszcze bardziej spętał nogi Australijce Mayi Joint, a później konfrontacji z legendą nie wytrzymałaby Alexandra Eala, zgodnie z drabinką turniejową rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie byłaby nie Filipinka, ale Serena Williams. Niespełna 45-letnia była gigantka tenisa, która wymyśliła sobie, że po czteroletniej przerwie wraca na kort.

Ikona kobiecego tenisa w całej karierze wygrała 73 turnieje, w tym odniosła rekordowe aż 23 triumfy wielkoszlemowe. Pomimo całej tej spuścizny uznała, że chce nadpisać kolejny rozdział tej wielkiej historii. Amerykanka walczyła w pierwszej rundzie bardzo dzielnie, spisywała się nadspodziewanie dobrze, ale 20-letnia Australijka Joint poradziła sobie w trzech setach.

Nestor tenisowego dziennikarstwa zapytał Świątek, czy w ogóle sobie wyobraża, że jest na miejscu Sereny i mając najwięcej tytułów wielkoszlemowych w historii damskiego tenisa oraz w wieku 44 lat wraca na kort.

- Myślę, że nie wróciłabym. Raczej po prostu żyłabym sobie dalej innymi wyzwaniami, zwłaszcza że Serena ma taki biznes, że na pewno jej się nie nudzi. Sądzę, że to także zależy od motywacji. Nie wiem do końca, jaką miała, ale choćby sam fakt, że może chciała wystąpić dla dzieci, by widziały, jak gra. Są już świadome, więc by pamiętały na całe życie, jak to było, jak grała na Wimbledonie - trafnie wskazała Świątek. A następnie dodała:

- Naprawdę życie układa się tak, że motywacje mogą być różne, ale ja raczej myślę, że jak już skończę, to skończę i tyle. Jednak mam dopiero 26 lat - stwierdziła, niespodziewanie dokładając sobie jeden rok. Szybko z błędu wyprowadzili ją dziennikarze, a Iga w sekundzie się zreflektowała.

Świątek bardzo dojrzale oceniła także to, iż wyciąganie nadmiernych wniosków z jej różnych postaw w meczach pierwszej i drugiej rundy w Londynie byłoby błędem. Otrzymała bowiem pytanie, czy z chwilą gdy po inauguracji z pozycji obrończyni tytułu usiadła na krzesełku i wyrzuciła z siebie wszystkie emocje, da się to potraktować jako symbol i moment przejściowy, który pozwolił jej w meczu z Pliskovą zagrać na trochę większym luzie.

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- Sądzę, że za bardzo filozoficznie podchodzicie do tego, taka analiza byłaby za głęboka. Po prostu każdy dzień jest inny. Na pewno mecz otwarcia nie był łatwy, ale to nie jest tak, że drugim meczem pozbyłam się wszystkiego i teraz będę oazą spokoju przez kolejne dwa lata. Dlatego Wielkie Szlemy są trudne, bo w trakcie dwóch tygodni przychodzą różne wyzwania i trzeba do nich wszystkich umieć się dostosować - wyjaśniła Świątek.

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek Adam Vaughan EPA

Iga Świątek Adam Vaughan EPA





Iga Świątek jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu. Rywalki zmieniły podejście do Polki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport