Wiceliderka światowego rankingu WTA w rozmowie z Polsat Spor t przyznaje jednak, że po powrocie z US Open miała swego rodzaju przesyt sportu i starała się kompletnie odciąć od tego typu rozrywki, a w szczególności tenisa. Raszynianka nie ukrywa, że po zakończeniu swojego występu w amerykańskim wielkim szlemie nie miała zbyt wiele chęci do oglądania sportowej rywalizacji.

Iga Świątek zachwycona siatkarzami. Co za słowa!

Polka została zapytana przez Tomasza Lorka o to, czy śledziła poczynania siatkarzy w mistrzostwach Europy. - Oglądałam finał, ale nie oglądałam całego turnieju. Przyznam się szczerze, że jak wróciłam z US Open, to odcięłam się kompletnie od sportu. Głównie oczywiście od tenisa, ale ogólnie od sportu. Mało w ogóle oglądałam telewizji. Chciałam skupić się na sobie, na takim normalnym życiu - powiedziała czterokrotna zwyciężczyni najważniejszych tenisowych turniejów.