Iga Świątek rozchwytywana w Paryżu. Pozowała ze znanym aktorem

Iga Świątek stanęła do wspólnego zdjęcia z polskim aktorem

Roland Garros od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców z całego świata. Do Paryża przyjeżdżają co roku wielkie gwiazdy. W 2022 roku na trybunach pojawił się sam Robert Lewandowski , który miał okazję pogratulować osobiście raszyninace wielkiego sukcesu.

"Spotkanie Roberta to prawdziwy honor. Jestem zadowolona, że chciał obejrzeć mój mecz i podobał się mu mój tenis. To najlepszy polski sportowiec. Wiem, że ciężko pracował na swoją pozycję i podziwiam jego podejście do systematycznej pracy. Piłka nożna to dużo bardziej popularna dyscyplina sportu niż tenis, nie tylko w Polsce. Mam więc nadzieję, że zainteresowanie Roberta naszym sportem przyniesie korzyści i zachęci ludzi z zewnątrz do odkrywania tej dyscypliny" - mówiła podekscytowana spotkaniem z piłkarzem 21-latka.