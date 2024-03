Iga Świątek rozbrajająco szczera. Z niczym się nie kryła, kibice reagują

Iga Świątek w marcu wygrała prestiżowy turniej WTA Indian Wells. W finale 22-latka pochodząca z Raszyna pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:4, 6:0. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie miała dużo czasu na celebrację tego sukcesu, bowiem przystąpiła do kolejnej imprezy. Niewątpliwie "Biało-Czerwona" jest jedną z faworytek do wygrania turnieju w Miami. 22-latka przystąpiła do gry w drugiej rundzie.

Iga Świątek i spółka przed kamerą. Zaskakujące wyznanie Polki

"Biało-Czerwona" w wolnej chwili między meczami wzięła udział w krótkiej zabawie. Zresztą nie tylko ona, bowiem przed kamerą stanęły też inne znane tenisistki, które musiały zdradził swoje plany w Miami. Co zamierza zrobić 22-latka z Raszyna? Polka wyjawiła, że przy najbliżej okazji chce wybrać się na... żeberka "baby back" w restauracji Flanigan's . Co ciekawe, zawodniczka dwa lata temu po triumfie w turnieju na Florydzie pochwaliła się kibicom, że celebrowała sukces jedząc właśnie żeberka.

Pod filmikiem pojawiły się komentarze. Jak się okazuje, furorę zrobiła odpowiedź raszynianki. "Iga jest prawdziwa", "Iga wie, o co chodzi", "Iga w punkt", "Miłość do żeberek to coś, co pomaga odróżnić, kto może być prawdziwym przyjacielem" - czytamy pod postem.