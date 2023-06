Iga Świątek rozbrajająco szczera. Przeprosiła i podziękowała w swoim stylu

Iga Świątek dostarczyła kibicom wiele powodów do radości w stolicy Francji. Raszynianka z przytupem rozpoczęła zmagania w Rolandzie Garrosie, przymierzając się do obrony tytułu. Zadanie nie było łatwe, bowiem przystąpiła do turnieju po przerwie spowodowanej kontuzją prawej nogi. Z dnia na dzień jej forma we Francji rosła, a eksperci tonęli w zachwytach. W finale nasza najlepsza tenisistka stoczyła batalię o kolejne w swojej bogatej kolekcji cenne trofeum z reprezentantką Czech, Karoliną Muchovą. O tym, jak bardzo wyczerpujący był to mecz, świadczą słowa ojca Igi Świątek, który wyznał, że córka po zwycięstwie przyznała, że starcie z rywalką było dla niej niezwykle męczące. Po wydarzeniach na korcie Polka zamieściła wpis, w którym podsumowała swoje występy.