Iga Świątek rozbiła rywalkę i ogłasza. Wynik zszedł na drugi plan

W przeciwieństwie do spotkania pierwszej rundy US Open, w rywalizacji z Eną Shibaharą Iga Świątek miała mecz pod kontrolą od początku do końca. Raszynianka rozbiła swoją oponentkę, w pierwszym secie "wypiekając" bajgla, a w drugim oddając tylko jednego gema. Zapytana o to, co najbardziej jej się podobało, liderka rankingu WTA nie miała problemu z odpowiedzią.