Pierwsza rakieta świata wybiegła na kort w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, a w starciu z Włoszką zaprezentowała świetną dyspozycję. Raszynianka oba sety wygrała 6:1, 6:1 i pewnie przypieczętowała awans do trzeciej rundy. Podczas pomeczowej konferencji prasowej wyznała, czego żałowała w związku z przygotowaniami do pierwszego starcia.

Iga Świątek wprost po meczu w Miami. "Czułam, że mam kontrolę"

Rywalka liderki rankingu WTA nie ustrzegała się błędów i to już od początku spotkania. Włoszka w dwóch swoich pierwszych gemach serwisowych popełniła aż sześć podwójnych błędów, przez co Świątek szybko wyszła na prowadzenie 4:0 . Giorgi doszła jednak do głosu jeszcze w trakcie pierwszego seta i była blisko przełamania Polki, bo prowadziła już 40:0. Ta jednak odwróciła losy gema, a później przypieczętowała triumf w partii.

Czułam, że mam kontrolę nad tym spotkaniem. Były momenty, że musiałam wejść na wyższy poziom koncentracji, kiedy rywalka wygrała kilka piłek z rzędu i prowadziła 40:0 przy moim podaniu serwisowym. Czułam, że jeśli mogę wyjść z takiej sytuacji, to mogę mieć kontrolę nad meczem niezależnie od tego, co się wydarzy

"Z jednej strony wiem, że to nowy turniej, nowa historia, inne warunki, więc ten mecz nie potoczy się tak samo jak poprzednie. Z drugiej strony, korzystam z tamtych spotkań, aby ułożyć dobrą taktykę i wiedzieć, co zadziałało, a co nie. Trzeba to zbalansować, bo gram z żywym człowiekiem i nie można skopiować teg,o co robi się wcześniej na korcie" - podkreśliła Świątek.