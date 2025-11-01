Iga Świątek rozbiła Keys, ale co stało się potem. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek piąty sezon z rzędu kończy udziałem w turnieju WTA Finals, który uznawany jest za nieoficjalne mistrzostwa świata w tenisie. Podobnie sprawa się miewa w przypadku Aryny Sabalenki, z tą różnicą, że nasza gwiazda ma już ten prestiżowy triumf w swoim bogatym tenisowym CV.

Białorusinka z kolei na wygraną w tej imprezie czeka. Do tegorocznej edycji zdaje się podchodzić jako faworytka, choćby ze względu na fakt rozstawienia z numerem jeden. Liderka rankingu WTA udział w turnieju rozpocznie w niedzielę od starcia z Włoszką Jasmine Paolini.

Świątek triumfuje w Rijadzie. Jest komunikat

Świątek, która trafiła do grupy imienia Sereny Williams, rywalizację rozpoczęła w sobotę. Spotkanie Polki z Madison Keys otworzyło walkę na korcie w Rijadzie wśród singlistek. Dla Igi mogła to być także forma rewanżu za porażkę z Australian Open, gdy Amerykanka zatrzymała naszą gwiazdę na drodze do finału.

Od stycznia panie zagrały raz - w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie, to jednak zupełnie inny ciężar gatunkowy i można było odczuć ten fakt w sobotnie popołudnie. Keys, która nie grała na najwyższym poziomie od sierpnia, nie potrafiła postawić się Idze. Polka wygrała 6:1, 6:2.

Nasza gwiazda pokazała swój najlepszy tenis, nie może więc dziwić wpis, jaki pojawił się w mediach społecznościowych turnieju. "Absolutna Iga Świątek. Iga Świątek narzuciła swój styl w WTA Finals" - czytamy na profilu WTA Finals Rijad na portalu X.com (dawniej Twitter).

Taki wynik to bardzo dobra droga do otwarcia Świątek ścieżki prosto do półfinału, w ostatnich latach bowiem liczba straconych gemów miała na koniec rywalizacji grupowej spore znaczenie. Naszą gwiazdę czeka jeszcze rywalizacja z dwiema bardzo groźnymi rywalkami: Amandą Anisimovą oraz Jeleną Rybakiną.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek i Madison Keys po ich półfinałowym spotkaniu w Madrycie. Dwa dni później Polka po raz pierwszy wygrała Mutua Madrid Open Manu Fernandez/Associated Press East News

Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US Open MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek i Madison Keys powalczą w bezpośrednim starciu o awans do półfinału WTA 1000 w Madrycie ANGELA WEISS / AFP / Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP