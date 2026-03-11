Iga Świątek rozbiła Karolinę Muchovą, ale co stało się potem. Jest komunikat organizatorów
Iga Świątek do Kalifornii na Indian Wells przyleciała bez pewności w grze, którą miała jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Mimo tego bez większych turbulencji dotarła do czwartej rundy rywalizacji. W tejże po drugiej stronie siatki stała Karolina Muchova. Mecz z Czeszką zapowiadał się jako naprawdę poważne wyzwanie. Tak było, ale tylko przez pierwsze pół godziny. Od tego momentu rozpoczęła się dominacja Igi, która zakończyła się triumfem 6:2, 6:0.
Iga Świątek do Kalifornii na turniej WTA 1000 w Indian Wells przyjechała bez takiej pewności swojej gry, jakiej sama oczekuje. Polka do USA przyleciała po trzech średnio udanych występach, odpowiednio w United Cup, Australian Open oraz turnieju w Dosze. Szczególnie porażka w Katarze była bolesna.
Historycznie bowiem korty w Dosze bardzo Idze pasowały. Tym razem odpadła już na etapie ćwierćfinału z Marią Sakkarii. Greczynka obnażyła wszelkie problemy, jakie w tym sezonie ma Iga Świątek. Szansa na rewanż przyszła błyskawicznie. Panie spotkały się bowiem już na etapie trzeciej rundy w Indian Wells.
Świątek triumfuje, Muchova na deskach. Jest komunikat Indian Wells
Tym razem Sakkarii większych szans nie miała. Świątek zagrała na swoim normalnym - bardzo wysokim poziomie i wygrała, oddając ledwie pięć gemów. W rywalizacji o ćwierćfinał imprezy Polka musiała zmierzyć się z Karoliną Muchovą i była rzecz jasna faworytką tego spotkania.
Pierwsze pół godziny było naprawdę zacięte. Wszystko zmieniło się jednak po tym jak Iga przy stanie 2:2 w secie otwierającym przełamała Muchovą. Od tego stanu Czeszka wygrała tylko jednego gema, co ostatecznie skończyło się nadspodziewanie pewnym triumfem zawodniczki z Raszyna.
Świątek wygrała 6:2, 6:0 i czeka już na przeciwniczkę w ćwierćfinale. Zaraz po spotkaniu pojawił się komunikat organizatorów. "To był niezły występ. Iga Świątek pokonuje Muchovą 6:2, 6:0 i zdobywa czwarty z rzędu awans do ćwierćfinału Indian Wells" - napisano na profilu w mediach społecznościowych.