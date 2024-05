Iga Świątek "rozbiła bank" w Paryżu. A to jeszcze nie koniec

Cóż to był za pojedynek Igi Świątek z Naomi Osaką. Choć starcie to zapowiadano jako pojedynek dwóch legendarnych zawodniczek, chyba żaden z dziennikarzy i ekspertów nie spodziewał się, że Japonka sprawi Polce tak wiele problemów na korcie. 22-latka, która było o krok od sensacyjnej porażki, ostatecznie pokonała rywalkę i awansowała do trzeciej rundy turnieju Rolanda Garrosa. Po dwóch wygranych meczach na konto raszynianki trafia ogromne pieniądze. A może ona zarobić jeszcze więcej.