Iga Świątek rozbiła bank. Miliony dla polskiej reprezentacji tenisowej

Wysokie "wejściowe" w United Cup. Warto być w światowej czołówce

Turniej United Cup ma bardzo wysoką pulę nagród - to aż 15 milionów dolarów. Zasady są jednak proste - płatności są za zwycięstwa, tak swoje, jak i drużyny w całych spotkaniach. Dodatkowo: lwią część stanowi honorarium za samo zgłoszenie do zawodów, ale jest ono zależne od miejsca w rankingach WTA czy ATP. Gracze z czołowej dziesiątki listy, jak Iga Świątek, od razu dostawali po 200 tys. dolarów, czyli ok. 882 tys. złotych.