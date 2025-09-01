Iga Świątek rozbiła Aleksandrową, ale co stało się potem. Jest komunikat WTA

Iga Świątek już dawno zostawiła za sobą to, co działo się w pierwszej części sezonu. Wówczas Polka nie mogła ustabilizować swojej formy i szczególnie w momentach największej presji zdarzało jej się zawodzić. Od rywalizacji na kortach imienia Rolanda Garrosa wszystko zaczęło jednak działać zdecydowanie lepiej, a efekty rosnącej dyspozycji dostaliśmy na nawierzchni trawiastej.

Ta dotychczas wybitnie nie "leżała" naszej gwieździe. Świątek w tym sezonie znalazła klucz do gry na trawie i najpierw dotarła do finału turnieju w Bad Homburg, a potem znakomitą formę potwierdziła także w Wimbledonie, który zakończył się dla niej wygraną w finale i pierwszym w seniorskiej karierze tytule zdobytym na nawierzchni trawiastej. To otwiera Polce szansę na powrót na fotel liderki rankingu WTA.

Komunikat WTA zaraz po wygranej Świątek. Piękne słowa

Aby tak się stało, kluczowy jest dobry występ w US Open, gdzie Aryna Sabalenka broni tytułu. Przed startem nowojorskiego Wielkiego Szlema to właśnie Świątek wskazywano na główną faworytkę do końcowego triumfu. Polka w trzeciej rundzie imprezy stoczyła najbardziej wyrównany bój z Anną Kalinską. Ten zakończył się wygraną po dwóch setach, ale był naprawdę sporym testem.

W walce o ćwierćfinał nasza gwiazda mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Początek był wyrównany, ale Polka szybko "odjechała" rywalce i wygrała 6:3, 6:1. Zaraz po meczu w mediach społecznościowych WTA pojawił się komunikat. "Z impetem do ćwierćfinału. Iga Świątek zapewniła sobie wygraną z Jekateriną Aleksandrową 6:3, 6:1" - czytamy.

Tym samym raszynianka powtórzyła już wynik z poprzedniego sezonu i teraz pod względem rankingowym może w trakcie turnieju jedynie dokładać punkty do swojego dorobku. W ćwierćfinale nasza gwiazda zmierzy się z wygraną meczu między Beatriz Haddad Maią a Amandą Anisimovą. Z obiema paniami Polka ma bardzo dobre wspomnienia. Mecz przyszłej rywalki Świątek w nocy z 1 na 2 września.

