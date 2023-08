Iga Świątek rozbawiła internautów. Wystarczyło jedno zdjęcie. "Kolos"

Iga Świątek choć mimo tak młodego wieku zalicza się do najbardziej utytułowanych tenisistek świata, nadal twardo stąpa po ziemi i nie pozwala, by osiągnięcia zmieniły jej podejście do życia. Raszynianka dba o dobry kontakt z kibicami i chętnie dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem tenisistka pochwaliła się w social mediach swoim nowym gadżetem - fotka Igi szybko podbiła sieć.