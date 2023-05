Iga Świątek po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją wróciła do gry w wielkim stylu, wygrywając turniej w Stuttgarcie. Polka jest faworytką także do triumfu w Madrycie, gdzie dotarła już do ćwierćfinału. Liderka światowego rankingu po drodze wyeliminowała Julię Grabher, Bernardę Perę i Jekatieriną Aleksandrową, a największe problemy napotkała w starciu z ostatnią z wymienionych rywalek.