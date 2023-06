Iga Świątek robi furorę. Te liczby mówią same za siebie. Pomógł Roger Federer

Pierwsza rakieta świata na finałowym spotkaniu w Paryżu miała na sobie biały strój z logiem sponsora i literami "On". Fani 22-latki zastanawiali się, co oznacza ten skrót. Z wyjaśnieniami pospieszyła sama zawodniczka. "Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka On. Marka ta wierzy we mnie jako tenisistkę i człowieka" - poinformowała 22-latka na swoim profilu.