Iga Świątek "ripostuje" krytyków! "Czy tego chcesz, czy nie"

Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie, pokonując w półfinale Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:1. Dla naszej tenisistki było to 27. zwycięstwo z rzędu.

Świetną passą - 11. zwycięstw - może pochwalić się także Ons Jabeur - triumfatorka turnieju w Madrycie. Tunezyjka przed meczem z Igą Świątek skomplementowała liderkę rankingu WTA.

Turniej WTA w Rzymie. Ons Jabeur o tym, jak Iga Świątek "ripostuje" krytyków

- To wiele znaczy. Zwłaszcza odkąd jesteśmy krytykowane za to, że w kobiecym tenisie nie ma żadnej stałości w kwestii poziomu gry i za wszystko inne. Można zobaczyć kogoś, kto pokazuje, jak tego dokonać. Wcześniej była to Serena Williams, robiła to świetnie. Próbowała wciągnąć inne zawodniczki na swój poziom. Teraz czuję, że Iga Świątek robi to samo. Ashleigh Barty także tego dokonywała - powiedziała Ons Jabeur, cytowana przez WTA.

- Naprawdę chcę podziękować Idze za inspirację, jaką daje nam wszystkim czy tego chcesz, czy nie. Nie tylko Iga, ale i wszyscy inni zawodnicy. Jeśli poziom rośnie, to sprawia, że wszyscy jesteśmy lepsi. Musimy motywować się nawzajem, by iść w górę - dodała.