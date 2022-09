Iga Światek rezygnuje z ważnego turnieju

WTA 1000 w Gudalajarze odbędzie się w dniach 17 - 23 października. Można się było spodziewać udziału Polki w zawodach w Meksyku ze względu na to, że to najbardziej prestiżowy, obok WTA Masters Finals turniej w tej części sezonu.

Tylko Ostrava i San Diego przed Mastersem

Młoda tenisistka z Raszyna zagrała w tym roku w 17 turniejach, rozegrała łącznie 64 mecze (57 zwycięstw - 7 porażek). To potężna dawka. Po wyczerpującym sezonie sztab Świątek dozuje zawodniczce obciążenia.

Przed tygodniem w studiu Canal+ trener Tomasz Wiktorowski zapowiadał, że do występu w Mastersie - w ramach przygotowań - Idze potrzebne będą "najwyżej dwa turnieje". Jak się okazuje miał na myśli WTA 500 Agel Open w Ostrawie (3 października - 9 października) oraz WTA 500 w San Diego (10 - 16 października).

Reklama

Co z Billie Jean King Cup Finals?

Polka między zakończeniem turnieju w San Diego a rozpoczęciem WTA Masters Finals w Forth Worth z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek tego sezonu będzie miała dwa tygodnie przerwy. Turniej Mistrzyń rozpoczyna się 31 października. Zakończy 7 listopada.

Wciąż nie wiadomo jak Świątek i jej sztab podejdą do występu w kończącym sezon finale Billie Jean King Cup. W tych rozgrywkach zwyciężczyni trzech turniejów wielkoszlemowych miała być liderką polskiej kadry. Turniej jednak rozpoczyna się 8 listopada w Glasgow, dzień po finale Mastersa w Forth Worth.

Polski Związek Tenisowy napisał protest do organizatorów drużynowych rozgrywek ITF z prośbą o zmianę terminu. Ale jest to niemożliwe. Świątek być może przyjedzie do Szkocji z opóźnieniem i zagra na przykład dopiero w drugim spotkaniu, a może w ogóle zrezygnuje z tego startu?

Olgierd Kwiatkowski