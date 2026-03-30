Iga Świątek rezygnuje. Legendarny trener czekał na jej decyzję. Teraz ogłasza

"Chcę się podzielić kolejną decyzją. Nie zagram w nadchodzącym turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Gliwicach. Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie" - poinformowała Iga Świątek w sobotnie popołudnie.

W dalszej części komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych poprosiła kibiców o wyrozumiałość. Skupia się obecnie na zakontraktowaniu nowego trenera. Na kort wraca za kilkanaście dni.

Iga Świątek nie zagra w BJK Cup. Legendarny trener chwali jej decyzję. "Bardzo rozsądnie"

Tydzień wcześniej Raszynianka rozstała się z dotychczasowym szkoleniowcem Wimem Fissette'em. To pokłosie kryzysu sportowego i emocjonalnego, który narastał w zasadzie od początku tego sezonu. Czarę goryczy przelała porażka z Magdą Linette w II rundzie Miami Open.

Można było zakładać, że w takim momencie Świątek nie będzie chciała się pokazać w Gliwicach, gdzie w dniach 10-11 kwietnia zmierzymy się z Ukrainą w turnieju kwalifikacyjnym BJK Cup. Kapitan kadry, Dawid Celt, próbował ją nakłonić do gry. Jego efekty spełzły jednak na niczym.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Decyzję Igi chwali publicznie legendarny Rick Macci, swego czasu współtwórca sukcesów Venus i Sereny Williams. Z entuzjazmem odniósł się do postanowienia Polki wpisem na platformie X.

"Bardzo rozsądnie, polski Punisher nie zagra w następnym turnieju" - napisał 71-letni Amerykanin.

"Jest mistrzynią. Skoczy na głęboką wodę, kiedy będzie gotowa. I da czadu na kortach ziemnych" - dodał z przekonaniem.

Jeszcze niedawno Swiątek była wiceliderką światowego rankingu. Z Fissette'em żegnała się jako trzecia rakieta świata. W opublikowanym w poniedziałek zestawieniu widnieje już na czwartej lokacie. Została wyprzedzona przez Coco Gauff.

Na korcie zobaczymy 24-latkę jeszcze w pierwszej połowie kwietnia. Weźmie udział w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Tym startem rozpocznie sezon na mączce, już z nowym trenerem w sztabie. Do tej roli - jak się wydaje od kilku dni - szykowany jest Francisco Roig, były członek teamu Rafaela Nadala.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Tomasz Tomaszewski: Iga jest nieszczęśliwa, niezadowolona i sfrustrowana. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport